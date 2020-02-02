Зозуля и Лунин выйдут в старте на матч Овьедо - Альбасете

Сегодня в рамках 26-го тура Сегунды "Овьедо" примет "Альбасете".

Украинский форвард гостей Роман Зозуля выйдет на этот матч в стартовом составе. Другой украинец - голкипер "Овьедо" Андрей Лунин также появиться на поле с первых минут.

Этот матч станет для Зозули 23-м в текущем сезоне Сегунды. В этих поединках 30-лентий нападающий отметился 3 голами и отдал 1 голевую передачу. В свою очередь 20-летний Лунин проведе свой 4-й матч в рамках второго по силе дивизиона Испании.

Матч начнеться в 21:30. За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.