Зозуля и Лунин выйдут в старте на матч Овьедо - Альбасете
Украинцы сойдуться в поединке в рамках Сегунды
Сегодня в рамках 26-го тура Сегунды "Овьедо" примет "Альбасете".
Украинский форвард гостей Роман Зозуля выйдет на этот матч в стартовом составе. Другой украинец - голкипер "Овьедо" Андрей Лунин также появиться на поле с первых минут.
Этот матч станет для Зозули 23-м в текущем сезоне Сегунды. В этих поединках 30-лентий нападающий отметился 3 голами и отдал 1 голевую передачу. В свою очередь 20-летний Лунин проведе свой 4-й матч в рамках второго по силе дивизиона Испании.
Матч начнеться в 21:30. За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.
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