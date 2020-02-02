  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зозуля и Лунин выйдут в старте на матч Овьедо - Альбасете
В тренде

Зозуля и Лунин выйдут в старте на матч Овьедо - Альбасете

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы сойдуться в поединке в рамках Сегунды

Зозуля и Лунин выйдут в старте на матч Овьедо - Альбасете
Новина українською

Сегодня в рамках 26-го тура Сегунды "Овьедо" примет "Альбасете".

Украинский форвард гостей Роман Зозуля выйдет на этот матч в стартовом составе. Другой украинец - голкипер "Овьедо" Андрей Лунин также появиться на поле с первых минут.

Этот матч станет для Зозули 23-м в текущем сезоне Сегунды. В этих поединках 30-лентий нападающий отметился 3 голами и отдал 1 голевую передачу. В свою очередь 20-летний Лунин проведе свой 4-й матч в рамках второго по силе дивизиона Испании.

Матч начнеться в 21:30. За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Овьедо (Испания) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...