Микель Артета: Трава была очень высокой, это мешало Арсеналу играть в футбол

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал почему "пушкари" плохо сыграли против "Бернли" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Условия были сложными. Трава была очень высокой, "Бернли" не подготовил поле к игре, они совсем не полили газон.

Очевидно, это не слишком помогло нам играть в футбол", – заявил Артета.