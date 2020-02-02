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Микель Артета: Трава была очень высокой, это мешало Арсеналу играть в футбол

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(1 голосов)

Испанец назвал причину плохой игры "канониров"

Микель Артета: Трава была очень высокой, это мешало Арсеналу играть в футбол
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал почему "пушкари" плохо сыграли против "Бернли" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Условия были сложными. Трава была очень высокой, "Бернли" не подготовил поле к игре, они совсем не полили газон.

Очевидно, это не слишком помогло нам играть в футбол", – заявил Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Бернли
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Комментарии (2)
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СашаXM (Хмельницкий)
02.02.2020 в 21:19
Луч! Ты ли это?
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Bonus (Львів)
02.02.2020 в 20:50
Ще один Луческу...
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