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  4. Фол за который Зинченко получил вторую желтую и был удален. ВИДЕО
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Фол за который Зинченко получил вторую желтую и был удален. ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Александр сорвал атаку "шпор"

Фол за который Зинченко получил вторую желтую и был удален. ВИДЕО
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Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко был удален в матче 25-го тура против "Тоттенхэма".

Украинец получил первую желтую карточку на 42-й минуте встречи за неспортивное поведение. А вторую - на 60-й за срыв атаки "шпор".

Это удаление стало первым для 23-летнего футболиста в карьере.

Вашему вниманию видео эпизода со второй желтой Александра

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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ГенриВол (Волочиськ)
02.02.2020 в 21:29
Це гра, це емоції. Приймаються рішення миттєво;а то без роздумів. Але ти щ 42 хв. На картці. Майже мав розуміти, що це жовта
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+2
0
Камонплей
02.02.2020 в 21:26
лет 10 назад на такое бы даже внимания никто не обратил, футбол уже почти как баскет, шоубиз
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
02.02.2020 в 21:16
Та картка згідно Правил... Можна боротися плече у плече лише ЗА М'ЯЧ! Хоч іноді судді "читають" тільки першу половину пункту. І це порушення, зрив перспективної атаки було б виправдано, якщо він в кінці першого тайму не пішов "бугра демонструвати". Буянили всі наказали хлопчика, що прибіг "права качати від своїх воріт" Ото дійсно д...уже не правильно зробив.
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+1
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.02.2020 в 20:51
Игра плечо в плечо, когда люди борятся за мяч, двигаясь параллельно друг другу.
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0
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.02.2020 в 20:50
Человек на 10 метров мяч прокинул, а Зинченко не за мячом бежал, а в игрока, хоть и плечо в плечо сыграл. Заслуженная жёлтая карточка за срыв атаки.
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+3
0

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