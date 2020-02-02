Фол за который Зинченко получил вторую желтую и был удален. ВИДЕО
Александр сорвал атаку "шпор"
Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко был удален в матче 25-го тура против "Тоттенхэма".
Украинец получил первую желтую карточку на 42-й минуте встречи за неспортивное поведение. А вторую - на 60-й за срыв атаки "шпор".
Это удаление стало первым для 23-летнего футболиста в карьере.
Вашему вниманию видео эпизода со второй желтой Александра
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Комментарии (5)
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ГенриВол (Волочиськ)
02.02.2020 в 21:29
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+2
0
Камонплей
02.02.2020 в 21:26
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0
-1
Spokoyno (Киев)
02.02.2020 в 21:16
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+1
0
Nelviv`yanyn (На жаль)
02.02.2020 в 20:51
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0
-2
Nelviv`yanyn (На жаль)
02.02.2020 в 20:50
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+3
0
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