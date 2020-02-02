Фол за который Зинченко получил вторую желтую и был удален. ВИДЕО

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко был удален в матче 25-го тура против "Тоттенхэма".

Украинец получил первую желтую карточку на 42-й минуте встречи за неспортивное поведение. А вторую - на 60-й за срыв атаки "шпор".

Это удаление стало первым для 23-летнего футболиста в карьере.

Вашему вниманию видео эпизода со второй желтой Александра