Просинечки променял Артема Кравца на своего боснийца

Украинский легионер турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец не вышел в стартовом составе ни в одном из трех матчей чемпионата Турции с начала 2020 года - от возвращения на тренерский пост команды хорватского специалиста Роберта Просинечки (возглавлял ее в 2012-2013 годах).

Артем в этом году провел 2 поединка 1/8 Кубка Турции с "Фенербахче". Но в этом противостоянии клуб с города Кайсери дома сыграл 0:0, на выезде проиграл 0:2 и выбыл из соревнований.

В матчах же чемпионата Турции место Артема на острие атаки постоянно занимает 29-летний босниец Мурис Мешанович, который пришел в клуб уже при тренере Просинечки. Что интересно, как раз до того как вернуться в "Кайсериспор" Просинечки возглавлял ту самую сборную - Боснии и Герцеговины.

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На результаты команды появление Мешановича не слишком повлияло: команда в 3 встречах одержала лишь 1 очко (в ничейной игре на замену выходил и Кравец), а босниец первый гол за новую команду забил только вчера. Правда, был это гол престижа - "Кайсериспор" проиграл "Галатасараю" Фатиха Терима 4:1.

На пресс-конференции после предыдущего матча Роберта Просинечки спросили, почему не играл Артем Кравец и не травмирован ли украинец. Коуч ответил коротко: "Нет, этот игрок не травмирован". Но так и не объяснил, почему украинец не был в стартовом составе.

Kayseri haber предполагает, что Просинечки недоволен физической формой украинского легионера. А вот болельщики команды, признают в прессе, возмущенные отсутствием Кравца в составе.

"Стоит ли что-то искать, если у тебя на замене сидит форвард такого уровня - Артем Кравец?", - спрашивает Роберта Просинечки издание Kayseri anadolu haber.

При том Duhuliye утверждает, что тот же Просинечки в конце декабря сам просил руководство клуба не избавляться от трех лидеров команды, а среди них и украинца Артема Кравца.