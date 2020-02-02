Украинское дерби в Сегунде. Зозуля эффективный, но побеждает Лунин

"Овьедо" против "Альбасете" – это украинское дерби в Сегунде. И противостояние двух аутсайдеров лиги. Такая вывеска по определению неприятна для "Альбасете", который еще недавно боролся за повышение в классе, но против реальности не попрешь. Команда – около зоны вылета и должна пересмотреть задачи.

А сегодняшнее поражение только подчеркивает кризис "Альбасете". Зозуля был заметным и даже отметился результативным действием, однако победил Лунин. Потому что его партнеры действовали лучше коллективно. Роман в конце первого тайма в присущем для себя стиле навязал соперникам борьбу за мяч в штрафной зоне и был сбит с ног Кристианом Фернандесом при подаче из фланга – пенальти. В другом эпизоде ​​Зозуля после индивидуальной работы с мячом очень остро прострелил в направлении центра штрафной площади, но никто не откликнулся. Однако гораздо больше времени "Альбасете" защищался.

Поэтому у Лунина было мало работы. С ударом из "точки" от Педро Санчеса он справился, но отбил мяч перед собой и пропустил от того же игрока на добивании. В конце матча, уже при счете 3: в пользу "Овьедо", эффектно потянул сильный удар Акунья. И впервые после перехода в "Овьедо" отпраздновал победу.

Его команда набрала в 2020-м году уже шесть очков. Приличный результат как для аутсайдера.

Сегунда. 26-й тур

"Овьедо" - "Альбесете" 3:1

Голы: Серхио Техера 40, Ибрагима Бальде 57, Ибрагима Бальде 86 - Педро Санчес 45

Нереализованные пенальти: Сауль Берхон (голкипер) - Педро Санчес (голкипер)