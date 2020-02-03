Лунин vs Зозуля. ВИДЕО обзор матча, в котором Андрей взял пенальти, но все равно пропустил

Вашему вниманию видеообзор матча "Овьедо" - "Альбасете", в котором приняли участие украинские футболисты - голкипер Андрей Лунин и форвард Роман Зозуля. Последний в середине второго тайма заработал пенальти, вратарь с первым ударом справился, но игрок "Альбасете" добил мяч в сетку. Впрочем, это не помешало "Овьедо" одержать первую победу с того момента, когда в команде появился украинский голкипер (а это уже четвертый поединок). Благодаря добытым очкам команда Лунина поднялась из зоны вылета, тогда как команда Зозули туда опустилась.

Сегунда. 26-й тур

"Овьедо" - "Альбасете" 3:1

Голы: Техера 40, Бальде 57, 86 - Педро 45