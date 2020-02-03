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Милевский: Современные лидеры Динамо? Они больше в Dota или Counter-Strike играют

Наши за границей
(1 голосов)

Те, кто может "чудить"

Милевский: Современные лидеры Динамо? Они больше в Dota или Counter-Strike играют
Новина українською

Дмитрий Поворознюк спросил Артема Милевского о харизматических лидерах современного киевского "Динамо" в русле ухода из команды раньше Хачериди, а теперь - Гармаша.

"Последний ушел. Кто бы в команде мог эту нишу занять? То есть, если чудить, то уже так харизматично это делать?", - спросил автор "Трендеця" у Милевского.

Честно, не знаю. Никого не осталось. Со многими даже не знаком ...Они в Dota больше играют или Counter-Strike. Поэтому я даже не знаю, кто здесь что-то может чудить.

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Рассказал Милевський и о том, как партнеры в брестском "Динамо" относятся к тому, что его постоянно снимают для Youtube-канала "Миля".

"Шутят. Посмеиваются постоянно. Я же вижу, что они шутят. Нормально, я считаю, что нужно развиваться. Футбольная карьера не вечна, поэтому ...Кому что: кто-то недвижимость собирает, а у меня свое видение будущего", - говорит Артем.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Динамо (Брест) Дмитрий Поворознюк Милевский
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Источник:
Трендець

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.02.2020 в 09:42
«Нет, чтоб бухать, как я»- добавил Артем
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