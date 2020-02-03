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Зинченко извинился перед Манчестер Сити за свое удаление

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Роковой толчок соперника

Зинченко извинился перед Манчестер Сити за свое удаление
Новина українською

Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко оставил в Интсаграме сообщение о своем удалении во вчерашнем выездном матче АПЛ с "Тоттенхэмом".

В нем Саша обратился к команде и фанатам.

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Я хотел бы извиниться перед командой и всеми фанатами горожан. Без сомнения, вина полностью на мне.

Это будет очень хороший урок. И единственное, что я могу вам пообещать - теперь я буду работать больше, чем когда-либо прежде.

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В статье: удаление Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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