Зинченко извинился перед Манчестер Сити за свое удаление

Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко оставил в Интсаграме сообщение о своем удалении во вчерашнем выездном матче АПЛ с "Тоттенхэмом".

В нем Саша обратился к команде и фанатам.

Я хотел бы извиниться перед командой и всеми фанатами горожан. Без сомнения, вина полностью на мне.

Это будет очень хороший урок. И единственное, что я могу вам пообещать - теперь я буду работать больше, чем когда-либо прежде.