Зинченко извинился перед Манчестер Сити за свое удаление
Роковой толчок соперника
Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко оставил в Интсаграме сообщение о своем удалении во вчерашнем выездном матче АПЛ с "Тоттенхэмом".
В нем Саша обратился к команде и фанатам.
Я хотел бы извиниться перед командой и всеми фанатами горожан. Без сомнения, вина полностью на мне.
Это будет очень хороший урок. И единственное, что я могу вам пообещать - теперь я буду работать больше, чем когда-либо прежде.
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Источник:Інстаграм Зінченка
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