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Милевский: Для меня конфликт с Бойко - замороженный

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(1 голосов)

Древние обиды

Милевский: Для меня конфликт с Бойко - замороженный
Новина українською

Бывший киевский "динамовец" Артем Милевский прокомментировал свое общение во время и после товарищеского матча с бывшими одноклубниками - тренером Михайличенко, футболистом Шабановым.

Но с вратарем, Денисом Бойко, Артем так и не поговорил. Хотя подходил к скамейке запасных поздороваться со всеми.

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Бойко, видимо, подумал, что я и с ним буду здороваться. Убежал. А я с ним не собирался здороваться. Он сам знает, почему. Все знают, почему. Знают эту историю. Поэтому ... Ну убежал, значит убежал. Вновь сделал ... не очень красиво. Я ему вдогонку сказал, просто этого не было слышно: "Я с тобой не собирался здороваться". Поэтому мог оставаться на месте.

Для меня это замороженный конфликт. Кто-то не считает это проблемой, плохим поступком. А для меня это неприемлемо ...Когда ты живешь, условно говоря, как в семье (я имею в виду команду), это некрасиво. Не то что некрасиво ...Так нельзя, такого не прощают.

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В статье: Артем Милевский Денис Бойко Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
03.02.2020 в 12:03
Для меня Милевский отмороженный.
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