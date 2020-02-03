Милевский: Для меня конфликт с Бойко - замороженный
Древние обиды
Бывший киевский "динамовец" Артем Милевский прокомментировал свое общение во время и после товарищеского матча с бывшими одноклубниками - тренером Михайличенко, футболистом Шабановым.
Но с вратарем, Денисом Бойко, Артем так и не поговорил. Хотя подходил к скамейке запасных поздороваться со всеми.
Бойко, видимо, подумал, что я и с ним буду здороваться. Убежал. А я с ним не собирался здороваться. Он сам знает, почему. Все знают, почему. Знают эту историю. Поэтому ... Ну убежал, значит убежал. Вновь сделал ... не очень красиво. Я ему вдогонку сказал, просто этого не было слышно: "Я с тобой не собирался здороваться". Поэтому мог оставаться на месте.
Для меня это замороженный конфликт. Кто-то не считает это проблемой, плохим поступком. А для меня это неприемлемо ...Когда ты живешь, условно говоря, как в семье (я имею в виду команду), это некрасиво. Не то что некрасиво ...Так нельзя, такого не прощают.