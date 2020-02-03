Милевский: Для меня конфликт с Бойко - замороженный

Бывший киевский "динамовец" Артем Милевский прокомментировал свое общение во время и после товарищеского матча с бывшими одноклубниками - тренером Михайличенко, футболистом Шабановым.

Но с вратарем, Денисом Бойко, Артем так и не поговорил. Хотя подходил к скамейке запасных поздороваться со всеми.