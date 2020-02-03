Отраженный пенальти в матче с Альбасете стал юбилейным для Лунина

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин снова отличился в поединке испанской Сегунды.

На этот раз вратарь "Овьедо" отразил удар с 11-метровой отметки во встрече с "Альбасете". Этот сейв стал юбилейным в его карьере. За все время выступления на профессиональном уровне Лунину не забили уже 10 пенальти.

В игровое время воспитанник харьковского футбола справляется с пенальти лучше, чем в послематчевых сериях.

Но интересно то, что на клубном уровне (в игровое время) Лунин отразил 5 выстрелов из 8, а за сборные Украины разного возраста - лишь 1 из 6. Так или иначе, 10 суммарных успешных результатов с 25-ти попыток.