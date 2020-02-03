Отраженный пенальти в матче с Альбасете стал юбилейным для Лунина
На профессиональном уровне
Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин снова отличился в поединке испанской Сегунды.
На этот раз вратарь "Овьедо" отразил удар с 11-метровой отметки во встрече с "Альбасете". Этот сейв стал юбилейным в его карьере. За все время выступления на профессиональном уровне Лунину не забили уже 10 пенальти.
В игровое время воспитанник харьковского футбола справляется с пенальти лучше, чем в послематчевых сериях.
Но интересно то, что на клубном уровне (в игровое время) Лунин отразил 5 выстрелов из 8, а за сборные Украины разного возраста - лишь 1 из 6. Так или иначе, 10 суммарных успешных результатов с 25-ти попыток.
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Источник:Команда 1
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Харьковчанин (Харків)
03.02.2020 в 12:01
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