  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мяч - не на игровом расстоянии. Экс-арбитры ФИФА объяснили, почему удаление Зинченко справедливо
В тренде

Мяч - не на игровом расстоянии. Экс-арбитры ФИФА объяснили, почему удаление Зинченко справедливо

Наши за границей
(2 голосов)

Увы, это заслуженная красная карточка

Мяч - не на игровом расстоянии. Экс-арбитры ФИФА объяснили, почему удаление Зинченко справедливо
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Для тех, кто еще сомневается в закономерности удаления Александра Зинченко в матче 25-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити", свое мнение по эпизоду высказали эксперты по вопросам судейства, экс-арбитры ФИФА Сергей Шебек и Мирослав Ступар.

  • Сергей Шебек, экс-арбитр ФИФА:

- Тот случай, когда ситуация не подлежит сомнениям и не требует дискуссий. Абсолютно правильное решение от арбитра. Почему? У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч. Соперник прокинул себе мяч, и могла развиваться хорошая острая атака. Чтобы ее не допустить, Зинченко банально сыграл в корпус Гарри Винксу. И речь не идет о том, что украинец играл плечом в плечо, ведь в Правилах четко указано, что играть плечом в плечо можно тогда, когда мяч находится от футболистов на игровом расстоянии. А тут игрок "Тоттенхэма" прокинул мяч вперед, поэтому это был срыв атаки. А значит, правильное решение от арбитра.

  • Мирослав Ступар, экс-арбитр ФИФА:

- Здесь говорят о борьбе плечом в плечо, но давайте разберемся. Про первую карточку Зинченко не упоминаем, она была очевидной. А перед тем, как Александр получил вторую, "Манчестер Сити" разыгрывал угловой. Разыграл неудачно, Гарри Винкс мяч перехватил и протянул его к центральной линии. И протолкнул дальше, но там уже Зинченко встретил его своим плечом, завалив на газон. Если бы Винкс силовую борьбу не проиграл, то двое игроков "Тоттенхэма" выходили бы на одного защитника "Манчестер Сити". Это срыв опасной атаки.

Прав ли был арбитр, останавливая игру и показывая Зинченко вторую желтую карточку? Если смотреть только на борьбу двух футболистов, то я бы не сказал, что контакт Зинченко относительно Винкса был неправомерным. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что: восьмой номер "Тоттенхэма" протолкнул мяч до того, как Зинченко вступил с ним в контакт. И когда этот контакт состоялся, мяч был не на игровом расстоянии от футболистов. Вот это важно. В Правилах записано четко: если мяч находится не на игровом расстоянии, то даже правомерный толчок трактуется нарушением правил. Но за это назначается не штрафной удар, как расценил Майкл Дин, а свободный удар. И без карточки здесь не обойтись. Поэтому удаление Зинченко закономерно.

Напомним, что "МанСити" проиграл "Тоттенхэму" 0:2, а Зинченко после игры извинился перед своей командой за красную карточку. Именно после удаления украинца "шпоры" забили два гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек Манчестер Сити Александр Зинченко Тоттенхэм (Англия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
03.02.2020 в 13:35
Не знаю, не знаю. После падения соперника мяч находился всего метрах в пяти впереди, на такой скорости его догнать - пару секунд. Так что насчет "неигрового расстояния" тут спорно. Как и насчет свободного удара. Нужно смотреть последнюю редакцию правил, а ломает - тема не так чтобы слишком сратчевая :).
Ответить
0
-1
avatar
beatles (Крыжополь)
03.02.2020 в 13:44
"неигровое расстояние" - тут применимо в том случае, что так ли обязателен контакт с игроком. Если Зинченко нужен был мяч, он должен был бежать к мячу. В данной ситуации - он и не старался завладеть мячом, а производил блокировку игрока. Учитывая, что игрок мог выйти один на один - это-таки нарушение правил и желтая карточка.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...