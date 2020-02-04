Стало известно, почему Василий Кравец не играл в матче Луго с Эстремадурой
Его не было даже среди запасных
Украинский левый защитник испанского СК "Луго" Василий Кравец не принимал участия в матче Сегунды против "Эстремадуры" (0:1) из-за повреждения.
Futbol de Lugo сообщает, что украинец тренировался последние несколько дней с незначительным повреждением. К игре травму залечить не удалось.
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Потому Василия в составе "Луго" заменил Роберто Канелла, который не так давно выиграл конкуренцию за место в основе у другого украинца - Ореста Лебеденко.
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