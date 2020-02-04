Демьяненко назвал свои задачи в словацкой Нитре

Тренер Анатолий Демьяненко недавно возглавил словацкий клуб "Нитра" - его команда пока занимает 11 место из 12-ти команд, поэтому, очевидно, украинского наставника позвали ради спасения от вылета из Фортуна-лиги.

Прежде всего Демьяненко сформировал тренерский штаб и взял в него одного украинца - Игоря Емца.

"Он имеет огромный опыт работы. Остальные ассистенты - местные ребята, которые горят желанием проявить себя. Хорошие, отличные специалисты. Например, Мирослав Немец, который 10 лет работал в системе местного гранда - "Жилины", или тренер вратарей Мирослав Кениг, который работал в свое время в национальной сборной Словакии, за которую футболистом провел почти 50 матчей".

Главной задачей тренерского штаба Демьяненко является сохранение места "Нитры" в Фортуна-лиге.

"В первой части сезона было много потеряно, но все в наших руках. Кроме того, есть возможность удачно выступить в Кубке Словакии, где "Нитра" добралась до четвертьфинала, - отмечает Анатолий. - А что касается перспективы, то мы заняты формированием команды, которая будет решать задачи гораздо выше, чем борьба за выживание. Потенциал у "Нитры" очень приличный".

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Пока же из 26 января в "Нитры" начался второй этап предсезонной подготовки. Перед этим команда приняла участие в традиционном зимнем турнире с участием клубов Чехии и Словакии.

"Мы проверили всех футболистов, провели два поединка двумя составами - со словацкой "Скалице" (3:3) и чешской "Збройовкой" (5:1). Сыграли условно оптимальным на тот момент составом с одним из лидеров чемпионата Словакии - клубом "ДАК" с Дунайской Стреды. Играли на его новой тренировочной базе, где работает и академия, были поражены размахом. 10 полноразмерных полей, два - с подогревом, - удивляется украинский коуч. - Минут 70 выглядели неплохо, в конце немного поэкспериментировали с составом и пропустили решающий мяч - 1:2. В целом динамика положительная, после игры дали футболистам несколько выходных дней.

Потом "Нитра" провела несколько спаррингов: 29 января в Австрии с лидером тамошнего второго дивизиона "Ридом" - пропустили 2 мяча в первом тайме, но выиграли второй.

А потом в спарринге со словацкой Дуклей, по словам тренера, были показательно наказаны за невнимательность при стандартных положениях.

"Пропустили после 3 угловых, а затем - с пенальти. И проиграли 1:5. Теперь будем усердно работать над стандартами. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в чемпионате. В ближайшее время проверим себя еще в двух товарищеских поединках и продолжим подготовку к стартовой игре второй части сезона - 15 февраля с прямым конкурентом "Погронье". Времени остается мало, нужно провести его с максимальной пользой", - говорит Демьяненко.

Футболисты, по словам тренера, получают порцию нагрузки, к которой они не привыкли.

"Причем ничего страшного мы им не предложили, - уверяет украинский наставник. - Но дело в том, что они в таком режиме не работали. Нам удалось несколько исправить. Не только в тренировочном процессе, но и в организационных моментах. Мелочей в футболе, как известно, не бывает".

Демьяненко приятно удивлен тем, что увидел в "Нитре".

"Не ожидал, что в команде, которая занимает предпоследнее место, настолько неплохие исполнители. Вырисовывается неплохая группа атаки, но нужно укрепить оборонительную звено, - делится планами тренер. - Наша селекционная группа знает, на какие позиции нужно искать новичков. Хотя мы не собираемся брать людей для количества.

Ведь в "Нитре" - замечательная академия. Это гордость города, гордость клуба, давно избрал своей философией работу с собственными кадрами. Сейчас в команде большинство ребят прошли клубную академию. И мы будем давать шанс перспективным ребятам из команд U-19 и даже U-17 понравившиеся нам по товарищеских играх.

Из "Нитры" в различные сборные Словакии регулярно вызывают ярких исполнителей, это наше будущее. В матче с Ридом, например, мы выпустили на поле 16-летнего защитника Коша - одного из самых талантливых игроков Словакии своего поколения. Он всем понравился. При этом однозначно, что играть будут сильнейшие. Мы уже просмотрели группу новичков из разных стран, некоторые остались в команде. Кто-то понравился сразу, кому-то мы даем возможность показать себя еще раз".

До появления украинских футболистов в "Нитре" Анатолий Демьяненко относится очень осторожно.

"Они на просмотре, но на персоналии переходить не буду. Считаю, что легионер должен быть сильнее местного футболиста. Тем более украинцы, ведь с них в местных болельщиков будет особый запрос", - говорит украинский тренер.