"Я аж подпрыгнул!" Милевский вспомнил самый страшный нетрадиционный метод лечения
В киевском "Динамо"
Бывший киевский, а теперь брестский "динамовец" Артем Милевский вспомнил наиболее нестандартное лечение в своей профессиональной карьере.
По его словам, это было в киевском "Динамо", когда он был совсем юным футболистом.
На иголках лежали. Такое было китайское полотно. Старшие это делали - Федоров, Андрей Гусин, Валик Белькевич ...Они ложились спокойно на эти иглы . А я однажды попробовал - аж подпрыгнул!
Хотя к некоторым нетрадиционным методам лечения Артем положительно относится и сегодня.
"Банки. Или на спину, или спереди их ставят. Они хорошо вытягивают спазм", - объясняет Милевский.
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Источник:Трендець
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
04.02.2020 в 13:03
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