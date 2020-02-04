"Я аж подпрыгнул!" Милевский вспомнил самый страшный нетрадиционный метод лечения

Бывший киевский, а теперь брестский "динамовец" Артем Милевский вспомнил наиболее нестандартное лечение в своей профессиональной карьере.

По его словам, это было в киевском "Динамо", когда он был совсем юным футболистом.

На иголках лежали. Такое было китайское полотно. Старшие это делали - Федоров, Андрей Гусин, Валик Белькевич ...Они ложились спокойно на эти иглы . А я однажды попробовал - аж подпрыгнул!

Хотя к некоторым нетрадиционным методам лечения Артем положительно относится и сегодня.

"Банки. Или на спину, или спереди их ставят. Они хорошо вытягивают спазм", - объясняет Милевский.