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"Я аж подпрыгнул!" Милевский вспомнил самый страшный нетрадиционный метод лечения

Наши за границей
(1 голосов)

В киевском "Динамо"

"Я аж подпрыгнул!" Милевский вспомнил самый страшный нетрадиционный метод лечения
Новина українською

Бывший киевский, а теперь брестский "динамовец" Артем Милевский вспомнил наиболее нестандартное лечение в своей профессиональной карьере.

По его словам, это было в киевском "Динамо", когда он был совсем юным футболистом.

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На иголках лежали. Такое было китайское полотно. Старшие это делали - Федоров, Андрей Гусин, Валик Белькевич ...Они ложились спокойно на эти иглы . А я однажды попробовал - аж подпрыгнул!

Хотя к некоторым нетрадиционным методам лечения Артем положительно относится и сегодня.

"Банки. Или на спину, или спереди их ставят. Они хорошо вытягивают спазм", - объясняет Милевский.

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В статье: Артем Милевский Андрей Гусин Сергей Федоров Валентин Белькевич Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
04.02.2020 в 13:03
Миля,тебе вставили в одно место,что ты "аж подпрыгнул?!"Идиёт!
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