В Британии называют дату возвращения Ярмоленко в состав Вест Хэм

Андрей Ярмоленко вернется к тренировкам с "Вест Хэмом" 29 февраля. Такую дату называет издание football.london.

Британцы отмечают, что о травме бедра вингера сборной Украины стало известно примерно 16 декабря. А залечивания этого неприятного повреждения требует постоянных инъекций.

Читайте также Агент Ярмоленко дал однозначный ответ на слухи об уходе Андрея из Вест Хэма

Поэтому Андрей точно пропустит матчи своей команды с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

Напомним, что контракт Ярмоленко с Вест Хэм рассчитан до лета 2022 года.