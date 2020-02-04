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В Британии называют дату возвращения Ярмоленко в состав Вест Хэм

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Зимой уже не сыграет

В Британии называют дату возвращения Ярмоленко в состав Вест Хэм
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Андрей Ярмоленко вернется к тренировкам с "Вест Хэмом" 29 февраля. Такую дату называет издание football.london.

Британцы отмечают, что о травме бедра вингера сборной Украины стало известно примерно 16 декабря. А залечивания этого неприятного повреждения требует постоянных инъекций.

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Поэтому Андрей точно пропустит матчи своей команды с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

Напомним, что контракт Ярмоленко с Вест Хэм рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина травма Вест Хэм (Лондон)
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