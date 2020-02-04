В Британии называют дату возвращения Ярмоленко в состав Вест Хэм
Зимой уже не сыграет
Андрей Ярмоленко вернется к тренировкам с "Вест Хэмом" 29 февраля. Такую дату называет издание football.london.
Британцы отмечают, что о травме бедра вингера сборной Украины стало известно примерно 16 декабря. А залечивания этого неприятного повреждения требует постоянных инъекций.
Поэтому Андрей точно пропустит матчи своей команды с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".
Напомним, что контракт Ярмоленко с Вест Хэм рассчитан до лета 2022 года.
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