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Соболь высказался о своем штрафном ударе в матче с Антверпеном

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Забить не удалось

Соболь высказался о своем штрафном ударе в матче с Антверпеном
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Защитник "Брюгге" и национальной сборной Украины Эдуард Соболь дал свой комментарий по поводу матча 24-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена" (1:0).

По его словам, матч был очень сложный - несмотря на то, что игроки из Брюгге знали - у "Антверпена" не будет много моментов.

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"Это подтвердилось уже после начала матча. Это была действительно очень тяжелая победа для нас, но мы доминировали на протяжении всего матча.

Я уже начинал думать, что матч снова закончится вничью. Но, к счастью, гол Ханса Ванакена принес нам важные 3 очка.

Я вполне доволен своей игрой, но мне жаль, что мяч после моего хорошо выполненного удара со штрафного не залетел в сетку ворот", - сказал Соболь официальному сайту "Брюгге".

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Чемпионат Бельгии Лига Жюпиле Антверпен
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