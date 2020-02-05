Лунин сравнил Сегунду с Примерой и выделил важность победы над Альбасете

Вратарь национальной сборной Украины и испанского "Реала" из Овьедо Андрей Лунин рассказал о своем переходе из клуба Примеры в Сегунду, общении с мадридским "Реалом" и первые матчи за клуб из Астурии.

В Сегунде, по мнению Андрея, более жесткий футбол, если сравнивать с Примерой.

Но уровень по атмосфере, давлением, мастерством ...Не скажу, что такой же, но где-то рядом. Поэтому ожидания Сегунда оправдала, все, в принципе, нравится. Ни о чем не жалею.

До этого, вспоминает Андрей, в "Вальядолиде", не хватало игрового времени, постоянного игрового ритма.

"А здесь (в "Реал" Овьедо, - ред.) уже 4 игру подряд благодаря доверию тренера я играю. Вошел в игровой ритм, есть ощущение момента. Поэтому надеюсь, что дальше будет только лучше", - говорит Лунин.

В последней встрече Овьедо дома победил команду "Альбасете".

"Очень радовались этой победе. Она нам была необходима, особенно дома, при почти при заполненных трибунах. Надеюсь, что это будет переломный момент. Хорошая была победа.

По пенальти, отбил - хорошо, но все равно забили. Поэтому двузначные впечатления ...Если отбил, то надо уж так это делать, чтобы не добили", - говорит Андрей.

Рассказал Андрей и об общении с руководством мадридского "Реала", которому принадлежат права на игрока.

"С "Реалом" разговаривали. Как мне, так и им нужно, чтобы я играл. Решили, что вариант с арендой в Овьедо нужен и он довольно неплох. Надеюсь, мы с командой сможем добиться результата", - добавил украинский вратарь.