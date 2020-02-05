Вакуленко: В Арарате меня под опеку взял армянский украинец

Украинский защитник Сергей Вакуленко рассказал о тренировочном сборе в "Арарат-Армении" и задачах нового клуба с Закавказья.

Сергей вспоминает, что после изучения условий армянского Арарата решил стать легионером.

"Арарат в прошлом году был чемпионом Армении, сейчас тоже борется за чемпионский титул, - комментирует Вакуленко амбиции своего нового клуба. - Поэтому возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов, или Лиге Европы не могла не заинтересовать меня".

Сергей уже присоединился к команде на Кипре.

"Пока только знакомимся. В плане организации все на высшем уровне. Когда приехал, сразу начал индивидуальную работу с тренером, чтобы подтянуть физические кондиции, - признается украинский легионер. - "Арарат" вышел из отпуска 8 января, а я пропустил это время, когда решал вопрос с "Карпатами". Тренировочного процесса во Львове в эти дни было мало".

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В "Арарате" играет армянский украинец Артур Даниелян. Он помогает Вакуленко с адаптацией.

"Он играл в донецком "Металлурге", в "Стали" с Каменского. Артур взял меня под опеку в новой команде", - говорит Сергей.

В "Арарат-Армении" тренер предлагает для украинца две позиции.

"Центрального защитника и опорного полузащитника. Но, скорее всего, тренеры больше рассчитывают на мою помощь в центре обороны", - признает Вакуленко.

Главной своей задачей Сергей считает наличие игровой практики.

"Конечно, я не пришел сюда, чтобы сидеть на скамейке запасных. У меня уже есть достаточный опыт в УПЛ, не самый слабый чемпионата, - отмечает легионер армянского клуба. - Считаю, что смогу помочь новой команде, буду стараться проявить себя. Через месяц возобновится чемпионат Армении и хочется решить также командное задание "Арарата" - стать чемпионами".