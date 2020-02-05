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Мякушко развенчал стереотип об испанском футболе

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Рассказал о сложностях в адаптации

Мякушко развенчал стереотип об испанском футболе
Новина українською

Украинский легионер испанского "Алькоркона" с Сегунды Сергей Мякушко рассказал о своей адаптации на Пиренеях.

Вингер клуба из пригорода Мадрида признается, что хотел бы поиграть и в Примере.

"Как любой футболист, я хочу играть в Примере и в сборной Украины, - говорит Сергей. - Но чтобы играть в сборной, надо быть игроком Примеры. Я общаюсь с Василием Швецом. Он рассказывает, чем отличается Примера, дает советы".

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Мякушко замечает, что перед тем, как переехать из Украины в Испанию, считал, что в этой стране футбол прежде всего технический.

Поэтому сюда очень хотел. Думал, пас, пас и все ...Но здесь очень много силовой игры! Даже больше, чем в украинском футболе. "Тики-така" есть, но не так много, как я себе думал. Очень много тактики, теоретических занятий.

Адаптация же в испанской команде зависит прежде всего от того, насколько быстро выучишь испанский язык.

"Я занимаюсь с репетиторами, стараюсь больше общаться. Язык необходим, чтобы понимать тренера по тактическим вопросам", - добавляет Сергей.

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В статье: Сергей Мякушко Чемпионат Испании Сегунда Алькоркон
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Источник:
Футбол News

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