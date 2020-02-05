Главный тренер сборной Венгрии не против натурализовать Харатина
Пойдет ли на этот шаг сам игрок
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси допустил мысль о возможной натурализации украинского хавбека "Ференцвароша" Игоря Харатина.
"Почему нет? Харатин мог бы быть полезным игроком команды.
Конечно, сначала он сам должен решить, хочет ли выступать за сборную Венгрии. Если у игрока есть желание, и его игра того заслуживает, он может одеть футболку сборной. Но это должно быть его решение.
Игорь в "Ференцвароше" прогрессирует и постоянно улучшает свою игру", — цитирует Росси Nemzetisport.
Отметим, что 25-летний украинец имеет венгерские корни, что может упростить процедуру натурализации.
Также напомним, что футболист играл за все молодежные и юношеские сборные Украины, начиная с U-16 и заканчивая U-21, однако к играм национальной команды не привлекался.