Главный тренер сборной Венгрии не против натурализовать Харатина

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси допустил мысль о возможной натурализации украинского хавбека "Ференцвароша" Игоря Харатина.

"Почему нет? Харатин мог бы быть полезным игроком команды.

Конечно, сначала он сам должен решить, хочет ли выступать за сборную Венгрии. Если у игрока есть желание, и его игра того заслуживает, он может одеть футболку сборной. Но это должно быть его решение.

Игорь в "Ференцвароше" прогрессирует и постоянно улучшает свою игру", — цитирует Росси Nemzetisport.

Отметим, что 25-летний украинец имеет венгерские корни, что может упростить процедуру натурализации.

Также напомним, что футболист играл за все молодежные и юношеские сборные Украины, начиная с U-16 и заканчивая U-21, однако к играм национальной команды не привлекался.