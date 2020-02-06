Грозный забрал в Шахтер защитника, который не подошел Олимпику
"Шахтер" карагандинский
Нигерийский 23-летний защитник Алию Абубакар подписал контракт с карагандинским "Шахтером" из чемпионата Казахстана.
До этого времени Алию, который является чемпионом мира U-17 в составе сборной Нигерии, был игроком донецкого "Олимпика".
Команду "Шахтер" из города Караганды возглавляет украинский тренер Вячеслав Грозный.
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Источник:Офіційний сайт "Шахтар" Караганди
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