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Грозный забрал в Шахтер защитника, который не подошел Олимпику

Наши за границей
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"Шахтер" карагандинский

Грозный забрал в Шахтер защитника, который не подошел Олимпику
Новина українською

Нигерийский 23-летний защитник Алию Абубакар подписал контракт с карагандинским "Шахтером" из чемпионата Казахстана.

До этого времени Алию, который является чемпионом мира U-17 в составе сборной Нигерии, был игроком донецкого "Олимпика".

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Команду "Шахтер" из города Караганды возглавляет украинский тренер Вячеслав Грозный.

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В статье: Вячеслав Грозный Олимпик (Донецк) Шахтер (Караганды) Алию Абубакар чемпионат Казахстана
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