Грозный забрал в Шахтер защитника, который не подошел Олимпику

Нигерийский 23-летний защитник Алию Абубакар подписал контракт с карагандинским "Шахтером" из чемпионата Казахстана.

До этого времени Алию, который является чемпионом мира U-17 в составе сборной Нигерии, был игроком донецкого "Олимпика".

Команду "Шахтер" из города Караганды возглавляет украинский тренер Вячеслав Грозный.