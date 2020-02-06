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Соболь помог Брюгге добраться до финала Кубка Бельгии

Наши за границей
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Сыграл 2 матча

Соболь помог Брюгге добраться до финала Кубка Бельгии
Новина українською

Во вчерашнем матче полуфинала Кубка Бельгии "Брюгге" защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с "Зюльте-Варегемом".

Наш футболист вышел в стартовом составе и отыграл полный поединок, который закончился победой гостей со счетом 2:1.

Поскольку в первой полуфинальной встрече соперников на поле "Брюгге", была зафиксирована ничья (1:1), в финал вышла именно команда Соболя.

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Соперник "черно-синих" определится сегодня в противостоянии "Кортрейка" и "Антверпена". Финал турнира запланирован на 22 марта.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Зюлте-Варегем Кубок Бельгии
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Источник:
УАФ

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