Шахов: Пропустил 3 недели из-за повреждения бедра, а теперь колено заболело

Полузащитник итальянского "Лечче" и национальной сборной Украины Евгений Шахов рассказал о матче с "Торино", в котором он вышел на замену и заработал пенальти для своей команды.

Для "Лечче" эта победа, по словам Евгения, очень важна в плане турнирной таблице, уверенности в своих силах.

"Мы не выигрывали с ноября прошлого года, а дома вообще победили впервые в сезоне, - говорит Шахов. - Так что удалось порадовать болельщиков. Была интересная и содержательная игра. Мы, кстати, туринцев обыграли и в первом круге, я тогда тоже на замену выходил. Удобный, выходит, соперник. Получили хороший эмоциональный заряд.

Пусть это станет толчком для дальнейшей борьбы за сохранение прописки в Серии А. У нас сейчас непростой календарь, но эта победа придаст уверенности в своих силах".

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Настроение у Евгения хорошее, но его немного испортило повреждения колена.

"Примерно через 4 часа после игры с "Торино" оно напухло, разболелось, - вспоминает украинский легионер. - подумал: что-то серьезное. Но, к счастью, обошлось. Сделал снимок - под чашкой воспаления. Нога немного болит, но надеюсь, что к следующему туру буду готов.

Я и так пропустил 3 недели из-за повреждения задней поверхности бедра. Вышли из отпуска, хорошо подготовились, а за 2 дня до первой игры после перерыва дернул заднюю. Почувствовал дискомфорт, а там оказалась гематома. Посоветовался с врачами и тренером, решили не форсировать ситуацию. Выдержали паузу, полностью залечили".