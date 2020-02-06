Шахов рассказал о новой роли на футбольном поле в составе Лечче

Полузащитник национальной сборной Украины и итальянского "Лечче" Евгений Шахов сообщил, что в клубе играет на новой для себя позиции.

Хотя в греческом ПАОК выполнял функции опорного полузащитника, здесь же действует на позиции "десятки".

"Не совсем привычно, но интересно. В каждом матче новая тактика, новые требования, - описывает Евгений. - Тренер выходит из игры соперника. Здесь важны все детали. Будешь обращать внимание на правильную позицию при выходе из обороны, положение корпуса защитника, открытый или закрытый мяч и так далее ...Сразу затеряешься на поле.

В Италии очень сильные защитники - мощные, цепкие. Плотность высокая: опоздал с принятием решения даже на секунду - и тебя уже "съели". Все время находишься под давлением. В ПАОК я мог принять мяч, посмотреть по сторонам и отдать пас ...А здесь - самая высокая интенсивность игры, запредельные скорости, замечательная физическая готовность, невероятная индивидуальное мастерство.

Ну и тактика в Серии А ...На ней все буквально помешаны. В общем совсем другой уровень. И к нему нужно как можно быстрее привыкнуть".