За полгода в Селтике Швед потерял четверть цены
Transfermarkt обновил цены на игроков шотландской Премьер-Лиги
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков шотландской Премьер-Лиги.
Так, украинский форвард "Селтика" Марьян Швед сейчас оценивается в 1,5 млн евро.
Интересно, что в начале сезона Transfermarkt оценивал Марьяна в 2 млн евро. Таким образом, игрок за полгода потерял четверть цены.
Добавим, что в нынешнем сезоне Швед провел в составе "кельтов" два матча (35 минут) и забил один гол.
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Источник:transfermarkt
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