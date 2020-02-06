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За полгода в Селтике Швед потерял четверть цены

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Transfermarkt обновил цены на игроков шотландской Премьер-Лиги

За полгода в Селтике Швед потерял четверть цены
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков шотландской Премьер-Лиги.

Так, украинский форвард "Селтика" Марьян Швед сейчас оценивается в 1,5 млн евро.

Интересно, что в начале сезона Transfermarkt оценивал Марьяна в 2 млн евро. Таким образом, игрок за полгода потерял четверть цены.

Добавим, что в нынешнем сезоне Швед провел в составе "кельтов" два матча (35 минут) и забил один гол.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед
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Источник:
transfermarkt

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