Шахов: В сборной Украины могу уже общаться на итальянском языке

Украинский хавбек "Лечче" Евгений Шахов рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.

"В быту у меня проблем нет, в коллективе приняли хорошо. В "Лечче" не так много легионеров, поэтому приходится больше разговаривать на итальянском. Язык учу. Вроде получается. Когда приезжал в сборную, уже общался с тренерами на итальянском (улыбается).

Городок небольшой, но уютный. Спокойный и красивый. Не так шумно, как в Салониках. Поужинали — и домой. После 10-ти вечера на улицах почти никого нет. В общем, все условия для того, чтобы сосредоточиться на работе.

Сергей Кравченко, недавно сказал, что ко мне редко приезжают гости (улыбается). Но он такой, что везде дорогу найдет. Мы хорошо провели время, вспомнили наши выступления за "Днепр".

Крава — большой фанат "Наполи". В следующем туре мы как раз в Неаполе и играем. Будет интересный матч, хотелось бы принять в нем участие. Помню, в 2015 году, когда "Днепр" встречался с "Наполи" в полуфинале Лиги Европы, я в Италию так и не полетел. Забил гол в матче с "Брюгге" и повредил голеностоп. Тот "Днепр" был, конечно, очень силен. В том числе и своим коллективом. Со многими ребятами общаемся и сейчас. Я рад, что большинство из них до сих пор выступает на хорошем уровне", - сказал Шахов.