  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шахов: В сборной Украины могу уже общаться на итальянском языке
В тренде

Шахов: В сборной Украины могу уже общаться на итальянском языке

Наши за границей
(2 голосов)

Адаптация украинца в Италии прошла успешно

Шахов: В сборной Украины могу уже общаться на итальянском языке
Новина українською

Украинский хавбек "Лечче" Евгений Шахов рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.

"В быту у меня проблем нет, в коллективе приняли хорошо. В "Лечче" не так много легионеров, поэтому приходится больше разговаривать на итальянском. Язык учу. Вроде получается. Когда приезжал в сборную, уже общался с тренерами на итальянском (улыбается).

Городок небольшой, но уютный. Спокойный и красивый. Не так шумно, как в Салониках. Поужинали — и домой. После 10-ти вечера на улицах почти никого нет. В общем, все условия для того, чтобы сосредоточиться на работе.

Сергей Кравченко, недавно сказал, что ко мне редко приезжают гости (улыбается). Но он такой, что везде дорогу найдет. Мы хорошо провели время, вспомнили наши выступления за "Днепр".

Крава — большой фанат "Наполи". В следующем туре мы как раз в Неаполе и играем. Будет интересный матч, хотелось бы принять в нем участие. Помню, в 2015 году, когда "Днепр" встречался с "Наполи" в полуфинале Лиги Европы, я в Италию так и не полетел. Забил гол в матче с "Брюгге" и повредил голеностоп. Тот "Днепр" был, конечно, очень силен. В том числе и своим коллективом. Со многими ребятами общаемся и сейчас. Я рад, что большинство из них до сих пор выступает на хорошем уровне", - сказал Шахов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кравченко Евгений Шахов Украина Лечче
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
дома лучше чем в оос (Ирпень)
06.02.2020 в 19:28
а на укре не пробовал?)) чи это не камильфо в сбродной на укре балакать?)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...