Проработал 13 лет. В казахском Шахтере произошла замена украинских тренеров

Главный тренер "Шахтера" из Караганды, украинец Вячеслав Грозный, взял на работу нового наставника для вратарей.

Эту должность будет занимать 49-летний Владимир Васютик. Ранее он работал в "Карпатах", запорожском "Металлурге" и "Закарпатье" ("Говерле").

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В последнем клубе Васютик работал в штабе Грозного.

До Васютика, сообщает Footballhd, в течение 13 лет тренером вратарей карагандинского "Шахтера" был другой украинец - Валерий Ситало.