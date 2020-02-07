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Проработал 13 лет. В казахском Шахтере произошла замена украинских тренеров

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Создание штаба Грозного

Проработал 13 лет. В казахском Шахтере произошла замена украинских тренеров
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" из Караганды, украинец Вячеслав Грозный, взял на работу нового наставника для вратарей.

Эту должность будет занимать 49-летний Владимир Васютик. Ранее он работал в "Карпатах", запорожском "Металлурге" и "Закарпатье" ("Говерле").

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В последнем клубе Васютик работал в штабе Грозного.

До Васютика, сообщает Footballhd, в течение 13 лет тренером вратарей карагандинского "Шахтера" был другой украинец - Валерий Ситало.

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В статье: Шахтер (Караганды) Владимир Васютик Валерий Ситало
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