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Кубок Бельгии. Кортрейк проиграл, Макаренко не впечатлил

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В финале Евгений не сыграет

Кубок Бельгии. Кортрейк проиграл, Макаренко не впечатлил
Новина українською

В Бельгии состоялся ответный полуфинальный матч Кубка страны, в котором "Кортрейк" принимал "Антверпен".

Украинец Евгений Макаренко, которого "Кортрейк" арендовал зимой, вышел на замену в конце матча (73 минута), однако помочь команде не смог.

После ничьей в первом поединке (1:1) "Кортрейк" проиграл 0:1 и вылетел из турнира.

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В статье: Евгений Макаренко Кортрейк
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