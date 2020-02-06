Кубок Бельгии. Кортрейк проиграл, Макаренко не впечатлил
В финале Евгений не сыграет
В Бельгии состоялся ответный полуфинальный матч Кубка страны, в котором "Кортрейк" принимал "Антверпен".
Украинец Евгений Макаренко, которого "Кортрейк" арендовал зимой, вышел на замену в конце матча (73 минута), однако помочь команде не смог.
После ничьей в первом поединке (1:1) "Кортрейк" проиграл 0:1 и вылетел из турнира.
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