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Кравец летом хочет вернуться в Леганес

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"Не скажу, что чем-то уступал - таким было решение тренера"

Кравец летом хочет вернуться в Леганес
Новина українською

Украинский легионер в чемпионате Испании, левый латераль Василий Кравец, недавно перешел в аренду с "Леганеса" (Примера) в "Луго" (Сегунда).

В новом-старом клубе Василий - до конца сезона.

"Очень хочу получить игровую практику и помочь команде подняться в турнирной таблице, - говорит Кравец. - А летом, после возвращения в "Леганес", проявить себя на сборе и доказать обоснованность своих притязаний на место в составе".

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Попробовал Василий объяснить и то, почему в этом сезоне не удалось закрепиться в основе "Леганеса". Ведь только раз с лета украинец выходил в стартовом составе и то, на соревнованиях Кубка, а не чемпионата.

"Трудно дать однозначный ответ. Было много нюансов. Один из них - конкуренция, битва за место под солнцем, каждый хочет играть в Ла Лиге, - говорит Кравец. - Я не скажу, что я сильно уступал, но таково было решение тренера".

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В статье: Примера Чемпионат Испании Сегунда Ла Лига Луго аренда Леганес Василий Кравец
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