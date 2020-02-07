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В. Кравец – про сроки восстановления, желание забить в ворота Лунина и перспективы Украины на ЕВРО-2020

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Василий сейчас в "Луго"

В. Кравец – про сроки восстановления, желание забить в ворота Лунина и перспективы Украины на ЕВРО-2020
Новина українською

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец с середины января на правах аренды выступает за "Луго" – договор будет действовать до конца сезона. В текущем сезоне Василий всего один раз выходил на поле в составе "Леганеса". Цитирует Кравца КОМАНДА1.

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"На данный момент у меня надрыв задней поверхности бедра. В ближайшем поединке точно не сыграю. Восстановление займет порядка 2 недель. Тем не менее, я счастлив в "Луго", вернулся, как к себе домой. Язык? Еще после первого года пребывания в Испании я не мог поговорить, разве что на медицинские темы (улыбается). Просто пообщаться или дать интервью, для меня не составляет труда".

"Кто для "Луго" принципиальный соперник? Считается, что "Сельта", но она сейчас в элите, "Депортиво". Матчи с "Овьедо" воспринимаются, как дерби. Лунин здесь получает хорошую прессу. У всех, кто старается, есть свой шанс, Андрей – не исключение. Главное работать и верить в мечту. Забить Лунину? Мне неплохо было бы вообще забить, все равно кому (улыбается)".

"Перспективы Украины на ЕВРО-2020? Не хочется делать громких заявлений, но если сборная будет находиться в хороших кондициях, то можно замахнуться и на полуфинал".

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В статье: Украина Луго Леганес Василий Кравец Андрей Лунин
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Источник:
КОМАНДА1

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