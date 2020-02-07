Игнатенко: В Ференцвароше не смог адаптироваться из-за языка

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко провел первую половину сезона в аренде венгерского "Ференцвароша" под руководством Сергея Реброва.

Закрепиться в клубе не смог - и недавно вернулся в Украину.

Футболист признает, что главная причина, по которой не удалось стать основным в "Ференцвароше", где выступают еще двое украинцев, Игорь Харатин и Александр Зубков, - незнание английского языка.

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"Видимо я не был готов к этому, - размышляет Даниил. - Не знал языка, не смог адаптироваться, с ребятами общаться. Да, с Ребровым я общался на русском, но чтобы влиться в коллектив, все равно необходимо знать язык.

Может это еще повлияло. Мы еще вернемся, будем работать. Мне лишь 23 года, поэтому ...Все впереди", - оптимистично смотрит в будущее Даниил Игнатенко.