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Жерсон Родригес отдал ассист в матче чемпионата Турции

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(1 голосов)

Два результативных действия в двух матчах

Жерсон Родригес отдал ассист в матче чемпионата Турции
Новина українською

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, который играет в аренде в "Анкарагюджю", отличился очередным результативным действием.

В выездном матче 21 тура местной Суперлиги против "Малатьяспора" Жерсон отдал ассист. В итоге, этот гол стал единственным в матче.

Отметим, что это был второй матч люксембуржца за турецкую команду, а в первом Жерсон забил гол с пенальти.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2020 в 21:47
в турции он заиграл а в дк нет тренера и давно
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