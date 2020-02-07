Жерсон Родригес отдал ассист в матче чемпионата Турции
Два результативных действия в двух матчах
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, который играет в аренде в "Анкарагюджю", отличился очередным результативным действием.
В выездном матче 21 тура местной Суперлиги против "Малатьяспора" Жерсон отдал ассист. В итоге, этот гол стал единственным в матче.
Отметим, что это был второй матч люксембуржца за турецкую команду, а в первом Жерсон забил гол с пенальти.
66 -yaaaaaaaaaaaaaaas 1-0 Ankaragucu!!! Dever Orgill pic.twitter.com/Ws5Ild1TS2— Ankaragucu_Iskocya (@Kankagroup) February 7, 2020
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2020 в 21:47
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