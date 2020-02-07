Жерсон Родригес отдал ассист в матче чемпионата Турции

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, который играет в аренде в "Анкарагюджю", отличился очередным результативным действием.

В выездном матче 21 тура местной Суперлиги против "Малатьяспора" Жерсон отдал ассист. В итоге, этот гол стал единственным в матче.

Отметим, что это был второй матч люксембуржца за турецкую команду, а в первом Жерсон забил гол с пенальти.