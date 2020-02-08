Дебютный гол Фаворова помог Академии Пушкаша победить

В 20-м туре чемпионата Венгрии "Академия Пушкаша" на выезде обыграла "Пакш" 2:0.

Первый гол гостей в этом матче забил 25-летний Артем Фаворов. Украинец вышел в стартовом составе и отметился забитым голом уже на 11-й минуте матча. Это дебютный гол полузащитника в официальных матчах за венгерский клуб.

В чемпионате Венгрии Артем успел принять участие в 4-х матчах. Напомним, Фаворов перешел в "Академию Пушкаша" этой зимой из черниговской "Десны".

Также, паралельно в 20-м туре венгерского первенства проходил матч "Кишварда" - "Капошвар", в котором победили хозяева со счетом 5:3. За "Кишварду" на 35-й минуте встречи голом отметился 23-летний украинский хавбек Богдан Мельник