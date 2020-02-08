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Экс-форвард Ворсклы Коломоец перешел в эстонскую Левадию

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Ещё один бывший игрок УПЛ пополнил состав эстонской команды

Экс-форвард Ворсклы Коломоец перешел в эстонскую Левадию
Новина українською

Экс-форвард полтавской "Ворсклы" Юрий Коломоец стал игроком эстонской "Левадии".

Украинец подписал контракт, сроком на 1 год. 29-летний нападающий взял себе 26-й номер.

Напомним, ранее "Левадия" подписала экс-защитника "Ворсклы" Очигаву и взяла в аренду защитника "Днепра-1" Александра Сафронова.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Коломоец
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Источник:
fcilevadia.ee
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