Экс-форвард Ворсклы Коломоец перешел в эстонскую Левадию
Ещё один бывший игрок УПЛ пополнил состав эстонской команды
Экс-форвард полтавской "Ворсклы" Юрий Коломоец стал игроком эстонской "Левадии".
Украинец подписал контракт, сроком на 1 год. 29-летний нападающий взял себе 26-й номер.
Напомним, ранее "Левадия" подписала экс-защитника "Ворсклы" Очигаву и взяла в аренду защитника "Днепра-1" Александра Сафронова.
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Источник:fcilevadia.ee
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