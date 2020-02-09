Шахов начнёт матч с Наполи на лавке запасных

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов оказался в запасе на выездной матч против "Наполи" в 23-м туре серии А.

Шахов последний раз выходил в старте 14 декабря, когда провел первый тайм с "Брешией" (0:3).

В этом сезоне 29-летний футболист сделал 3 ассиста в 13 матчах.

Матч начнется в 16:00.

