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Шахов начнёт матч с Наполи на лавке запасных

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Матч начнется в 16:00

Шахов начнёт матч с Наполи на лавке запасных
Новина українською

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов оказался в запасе на выездной матч против "Наполи" в 23-м туре серии А.

Шахов последний раз выходил в старте 14 декабря, когда провел первый тайм с "Брешией" (0:3).

В этом сезоне 29-летний футболист сделал 3 ассиста в 13 матчах.

Матч начнется в 16:00.

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В статье: Евгений Шахов Лечче
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