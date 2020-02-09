Шахов начнёт матч с Наполи на лавке запасных
Матч начнется в 16:00
Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов оказался в запасе на выездной матч против "Наполи" в 23-м туре серии А.
#NapoliLecce #SerieATIM— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) February 9, 2020
La formazione in campo
il Tabellino
https://t.co/cDUGEWWFZv#avantilecce #forzalecce pic.twitter.com/9vEe8FoH52
Шахов последний раз выходил в старте 14 декабря, когда провел первый тайм с "Брешией" (0:3).
В этом сезоне 29-летний футболист сделал 3 ассиста в 13 матчах.
Матч начнется в 16:00.
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