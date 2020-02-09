Николай Морозюк: Я не динамовский игрок. Динамо - это спонтанщина

Экс-защитник "Динамо" Николай Морозюк, который сейчас играет за турецкий "Ризеспор" поделился мыслями на счет своего бывшего клуба и рассказал о своем уходе из состояния киевлян.

"Я не динамовский игрок, Я не подхожу для "Динамо". Только при тренерстве Реброва я получал кайф от футбола. "Динамо" - это спонтанщина. Я знаю эту команду изнутри. Я не хотел там играть. У меня даже после выигрышей были депрессии. Просто не каждый может набраться смелости и уйти из той команды.

Нужно смотреть правде в глаза – мы были слабее, чем "Шахтер". "Шахтер" сейчас №1, потом долго никого, потом "Динамо". И как сейчас говорят, "Заря". Да, симпатичная команда, Скрипник, мне нравится, как они играют. У них более интересная и организована игра, видно рисунок игры.

Ира говорила, что меня сплавили. Да никто меня не сплавлял, у меня было три года контракта. Скажу, честно, я не хотел играть там. Такие депресняки были после выигранных матчей. Как так в футбол можно играть? Футбол – это кайф, игра. В первую очередь, игра. Не можешь ты как робот хе##чить, "вот ты бежишь за спину, то, то, то, как попало, спонтанщина". Нет, это уже все, это прошлое.

Мы общаемся с игроками "Динамо", с Гармашем ни одного товарищеского матча не пропустили. Беда, 3:0 выиграли у глухарей. Все, "Динамо" бежит, бл###. Куда бежит? Кто куда бежит? Ну, бл###, сыграйте с командой, которая вас расставит, куда вы будете бежать, бл###? Что бежать в современном футболе?" - рассказал Николай Морозюк.