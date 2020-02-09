  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Николай Морозюк: Я не динамовский игрок. Динамо - это спонтанщина
В тренде

Николай Морозюк: Я не динамовский игрок. Динамо - это спонтанщина

Наши за границей
(6 голосов)

Бывший защитник киевлян жестко прошелся по "Динамо"

Николай Морозюк: Я не динамовский игрок. Динамо - это спонтанщина
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Николай Морозюк, который сейчас играет за турецкий "Ризеспор" поделился мыслями на счет своего бывшего клуба и рассказал о своем уходе из состояния киевлян.

"Я не динамовский игрок, Я не подхожу для "Динамо". Только при тренерстве Реброва я получал кайф от футбола. "Динамо" - это спонтанщина. Я знаю эту команду изнутри. Я не хотел там играть. У меня даже после выигрышей были депрессии. Просто не каждый может набраться смелости и уйти из той команды.

Нужно смотреть правде в глаза – мы были слабее, чем "Шахтер". "Шахтер" сейчас №1, потом долго никого, потом "Динамо". И как сейчас говорят, "Заря". Да, симпатичная команда, Скрипник, мне нравится, как они играют. У них более интересная и организована игра, видно рисунок игры.

Ира говорила, что меня сплавили. Да никто меня не сплавлял, у меня было три года контракта. Скажу, честно, я не хотел играть там. Такие депресняки были после выигранных матчей. Как так в футбол можно играть? Футбол – это кайф, игра. В первую очередь, игра. Не можешь ты как робот хе##чить, "вот ты бежишь за спину, то, то, то, как попало, спонтанщина". Нет, это уже все, это прошлое.

Мы общаемся с игроками "Динамо", с Гармашем ни одного товарищеского матча не пропустили. Беда, 3:0 выиграли у глухарей. Все, "Динамо" бежит, бл###. Куда бежит? Кто куда бежит? Ну, бл###, сыграйте с командой, которая вас расставит, куда вы будете бежать, бл###? Что бежать в современном футболе?" - рассказал Николай Морозюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Морозюк Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (22)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SD123 (Ясиноватая)
09.02.2020 в 20:19
А какая тактика у Дна? Пробежал, навесил, а там как получится
Ответить
0
-1
ZirkaFanKirovograd
09.02.2020 в 20:17
Честно говоря хоть один не побоялся правду сказать ,стыдно и тяжело на такое Динамо смотреть,гордость Украины превратили в посмешище
Ответить
0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
09.02.2020 в 20:13
Це чоловік тої пи₴догубої ? Типо папік ?
Ответить
0
0
avatar
ymscik (Херсон)
09.02.2020 в 20:11
Начни с себя, ведь особенно ты, Родригес и некоторые другие футболисты просто какое то футбольное "недоразумение", даже в Динамо с таким тренером.
Ответить
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
09.02.2020 в 19:37
Какой можно от футбола получать кайф, если отдать точный пас не можешь ни на 10 метров, ни на 20, ни на 50-60.
Ответить
+2
-2
воха73 (киев)
09.02.2020 в 19:22
раньше, уважал Колю.. а теперь..чудо. Ира хоть сиськи показывает, а он - балабол!
Ответить
+3
-2
С.Карпович. (Ланівці)
09.02.2020 в 18:56
Щоб тут не писали,а сказав він правду.Давно нема того футболу в Динамо ,за який ми полюбили Динамо.Якісь підозрілі трансфери,інтриги,образи.
Ответить
+6
-3
Gigant (Киев)
09.02.2020 в 18:42
я на 2 головы выше динамо
Ответить
+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
09.02.2020 в 18:41
Ира Морозюк спела гимн Украины в нижнем белье и может быть притянута к уголовной ответственности.
Ответить
+3
-5
dp_dp (Ukraine)
09.02.2020 в 18:12
Все что хотел сказать Морозюк-в ДК давно нет футбольной тактики. Это так.
Ответить
+8
-6
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 18:09
Представьте сколько пацанов угробила система ДК. Ребята в 17 лет уже с крестами и ахиллами. Потом удивляются, почему Цыганков ломается.
Ответить
+6
-8
AShce1959 (Квебек)
09.02.2020 в 18:02
Особенно впечатлил словарный запас Коли. Эллочка-людоедка тихо отдыхает в сторонке) Впечатлило "умение" выражать свои мысль через "б...". Других слов Коля не выучил.
Ответить
+10
-4
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 18:03
Мат - жемчужина русского языка.
Ответить
+7
-5
xapyga (Запорожье)
09.02.2020 в 18:01
Коля,а как болелы не хотели что б ты играл в Динамо,ты то это сам знаешь.Вот и играет Динамо так потому что там игроки не намного выше уровнем чем ты.
Ответить
+5
-7
SD123 (Ясиноватая)
09.02.2020 в 20:20
уровень мы видим, сколько очков до первого места?
Ответить
0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 18:00
Абсурд в том, что ДК пытается играть на бей-беги и индивидуализме в нападении, хотя игроки менее техничны, чем в том же Шахтере, который пытается голы забивать командными действиями.
Ответить
+6
-4
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 17:55
+100 к уважению Морозюка. Просто разъе*ал всю систему ДК.
Ответить
+4
-8
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.02.2020 в 17:54
В этом интервью вся суть внутреного Динамо .я примерно так себе это и представлял
Ответить
+5
-9
avatar
AndrewKruk (Київ)
09.02.2020 в 19:39
В этом интервью вся суть коли-ширинки, по словарному запасу, близкого к твоему, долбодятел недоразвитый.
Ответить
+4
-1
аалекс ( Крым)
09.02.2020 в 17:47
Да уж, видно здорово парня обидели. Ну нельзя же так - всю правду в глаза ( Иркина работа, наверное).
Ответить
+3
-7
Просто Квашин (Харьков)
09.02.2020 в 17:42
Ты коля - обычная обиженная проститутка, такая же, как твоя жена....вы стоите друг друга...А "Ризеспоре" (клубе уровня барсы или РЕАЛА) ты наслаждаешся футболом...ну-ну...
Ответить
+10
-9
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 17:59
Сейчас ДК на уровне Ризеспора.
Ответить
+6
-8

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...