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Швед сыграл за Селтик впервые с октября 2019-го года

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Украинец вышел на замену на 85-й минуте матча

Швед сыграл за Селтик впервые с октября 2019-го года
Новина українською

В рамках 1/8 финала Кубка Шотландии "Селтик" на выезде обыграл "Клайд".

Атакующий полузащитник "кельтов" Марьян Швед вышел в этом матче на замену. Украинец появился на поле на 85-й минуте, выйдя вместо форварда Мохамеда Эльюнусси.

Примечательно, что это первое попадание 22-летнего игрока в заявку шотландской команды с 19 октября прошлого года. Тогда Швед вышел в концовке матча чемпионата Шотландии против "Росс Каунти" и провел в игре 16 минут.

В текущем сезоне Марьян принял участие в 3 матчах, в которых отметился 1 забитым мячем.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед Кубок Шотландии
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