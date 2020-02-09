Лунин угадал угол удара, однако пропустил с пенальти. Овьедо сыграл вничью с Райо Вальекано

"Овьедо" был близок к победе в этом матче. Гостевая команда на поле довольно грозного как для Сегунды соперника вела в счете с 28-й минуты. Классно разыграли штрафной: Сауль Берхон забросил мяч едва не от центральной линии в свободную зону, а Родри ловко разобрался на финальной фазе атаки.

"Райо Вальекано" отчаянно пытался отыграться и пять раз заставил Лунина серьезно, по-настоящему вступать в игру. Один из сейвов украинца, - еще в первом тайме, - стал украшением матча, ведь Андрей в виртуозном прыжке вытащил мяч из-под дальней штанги. Но и капитулировать пришлось. Пытаясь заблокировать удар соперника, Лоло Гонсалес в штрафной "Овьедо" перекрыл мячу путь собственной рукой. Арбитр назначил пенальти, спровоцировав ярость главного тренера "Овьедо". Но эта ярость ничего не изменила. Изменить ситуацию мог Лунин. Андрей, который является признанным специалистом по одиннадцатиметровым, угадал угол удара и даже дотянулся до мяча, но пропустил. И сам оказался в плену ярости, согнав ее на каркасе ворот.

1:1 – неплохой результат для "Овьедо". Хотя при улыбке фортуны могло было быть и лучше.

???????? Spain | LaLiga 2

Rayo Vallecano 1:1 Real Oviedo



Andriy Lunin played 90 minutes



Saves - 4

Punches - 2

Accurate passes - 9 (33%)

Clearances - 2#VamosOviedo #RayoRealOviedo pic.twitter.com/jE2gfoYbQF — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) February 9, 2020

Сегунда. 27-й тур



"Райо Вальекано" - "Овьедо" 1:1

Голы: Хосе Улоа 75 (пен.) - Родри 28