Лунин показал хорошую статистику в матче с Райо и стал лучшим игроком встречи
Андрей провел отличный матч и помог "Овьедо" добыть ничью
В рамках 27-го тура Сегунды "Овьедо" сыграл вничью с "Райо Вальекано" 1:1.
Голкипер гостей Андрей Лунин начал эту встречу с первых минут и провел хороший матч. Об этом говорит статистика 20-летнего украинца в этой игре.
Статистика Андрея в матче:
- 90 минут на поле
- Сейвы - 4
- Выносы с помощью рук - 2
- Спасения на ленточке ворот - 2
- Точные пасы - 9 (33% точности)
Также Лунин практически взял пенальти от Хосе Улоа на 75-й минуте матча - Андрей угадал угол, но не смог отразить удар.
Украинский голкипер признан лучшим игроком этого матча по версии одного из местных испанских изданий.
Это 5-й матч украинца в составе "Овьедо". Во всех поединках команда Лунина пропускала голы в свои ворота.
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Источник:TOP TALENTS SCOUT
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Serega1111 (Киев)
09.02.2020 в 22:35
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