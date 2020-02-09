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Лунин показал хорошую статистику в матче с Райо и стал лучшим игроком встречи

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(2 голосов)

Андрей провел отличный матч и помог "Овьедо" добыть ничью

Лунин показал хорошую статистику в матче с Райо и стал лучшим игроком встречи
Новина українською

В рамках 27-го тура Сегунды "Овьедо" сыграл вничью с "Райо Вальекано" 1:1.

Голкипер гостей Андрей Лунин начал эту встречу с первых минут и провел хороший матч. Об этом говорит статистика 20-летнего украинца в этой игре.

Статистика Андрея в матче:

  • 90 минут на поле
  • Сейвы - 4
  • Выносы с помощью рук - 2
  • Спасения на ленточке ворот - 2
  • Точные пасы - 9 (33% точности)

Также Лунин практически взял пенальти от Хосе Улоа на 75-й минуте матча - Андрей угадал угол, но не смог отразить удар.

Украинский голкипер признан лучшим игроком этого матча по версии одного из местных испанских изданий.

Это 5-й матч украинца в составе "Овьедо". Во всех поединках команда Лунина пропускала голы в свои ворота.

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В статье: Сегунда Овьедо (Испания) Андрей Лунин Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
09.02.2020 в 22:35
Юным журналистам на заметку: "угадал угол, но не смог отразить удар" - это не "практически взял".
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