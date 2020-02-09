Лунин показал хорошую статистику в матче с Райо и стал лучшим игроком встречи

В рамках 27-го тура Сегунды "Овьедо" сыграл вничью с "Райо Вальекано" 1:1.

Голкипер гостей Андрей Лунин начал эту встречу с первых минут и провел хороший матч. Об этом говорит статистика 20-летнего украинца в этой игре.

Статистика Андрея в матче:

90 минут на поле

Сейвы - 4

Выносы с помощью рук - 2

Спасения на ленточке ворот - 2

Точные пасы - 9 (33% точности)

Также Лунин практически взял пенальти от Хосе Улоа на 75-й минуте матча - Андрей угадал угол, но не смог отразить удар.

Украинский голкипер признан лучшим игроком этого матча по версии одного из местных испанских изданий.

Это 5-й матч украинца в составе "Овьедо". Во всех поединках команда Лунина пропускала голы в свои ворота.