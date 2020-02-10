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Гармаш вспомнил игру в карты Рыбалки с Суркисом - и "ответку" президента

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И свое влияние на настроение президента "Динамо"

Гармаш вспомнил игру в карты Рыбалки с Суркисом - и "ответку" президента
Новина українською

Денис Гармаш, бывший полузащитник "Динамо" (2007-2020), а с недавних пор игрок турецкого "Ризеспора", вспомнил эпизод из своей карьеры в Киеве - с президентом клуба Игорем Суркисом.

Было это, по словам Дениса, после победы в еврокубках над "Порту".

Летели чартером, играли в самолете в карты. Игорь Михайлович (Суркис - ред.) подходит, говорит: "Кто у вас тут играет в "деберц"? Мы все: "Рыбалка хорошо играет". Он: "Ну, давай, сыграем".

Не помню, на что они играли. Или на отжимания, или что там ...я не знаю. Рыбалка выиграл. Игорь Михайлович немного расстроился, говорит: "Придешь ко мне в "Динамо", я у тебя там выиграю".

Был ли реванш? Я не помню. Затем была игра с "Карпатами" или кем там. Мы сыграли 1:1. Игорь Михайлович заходит в раздевалку и говорит Рыбалке: "У тебя лучше получается в карты играть, чем на поле", - вспомнил ответ Суркиса Гармаш.

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Денис рассказывает, что с Суркисом в последний раз говорил накануне перехода в "Ризеспор".

"Суркис - человек настроения. Но я всегда на хорошее попадаю. Почему? Даже если у него плохое настроение, я стараюсь сделать, чтобы стало хорошее", - говорит Гармаш.

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В статье: Денис Гармаш Игорь Суркис Сергей Рыбалка Динамо (Киев) еврокубки
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