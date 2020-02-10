Борячук: У меня шахтеровское сердце, но и я не могу понять логику действий клуба

Легионеры "Ризеспора", Николай Морозюк и Андрей Борячук, высказались о судьбе украинских футболистов в "Шахтере" и непонимание того, каким образом клуб определяет, кого из игроков оставлять, а кого - отдавать в аренду в "Мариуполь" или зарубежный клуб.

Борячук, до сих пор имеющий контракт с донецким клубом, отмечает, что недавний переход в аренду в турецкий "Ризеспор" стал неожиданностью для него самого.

Как удалось вырваться? Не знаю, видимо высшие силы. Удивился, когда "Шахтер" меня отпустил. Все настолько быстро произошло, что я даже не понял. ...Надо вообще понять политику "Шахтера". Каким образом они решают, оставлять или отдавать в аренду футболиста? Это загадка.

Морозюк отметил, что у "горняков" очень много украинских футболистов.

"На балансе лежит там ...ящик футболистов. Мне трудно об этом говорить, потому что я - динамовское сердце", - сказал Николай.

Андрей Борячук заметил: "А я - "шахтеровское сердце". Но и я тоже не могу понять. Интересно, как это определяют в клубе".

Андрея спросили, почему футболисты "Шахтера" не хотят идти в аренду ФК "Мариуполь".

Борячук ответил вопросом: "Ну какое там развитие?".

Тему азовского клуба продолжил Морозюк: "Вот приходят (в "Мариуполь", - ред.) шахтеровские пацаны, взяли там "пачку", 10 человек. Зачастую же у вас так брали? Они приходят с шахтеровским футболом, академией. Играют сначала на "фантазухе".

Проходит 2-3 года - и становятся серой массой украинских футболистов - "Черноморец", "Ворскла", ФК "Львов", Алчевск, Бердичев ...Все под одну планку! Все играют в одинаковый футбол. Хочешь расти - уезжай! Бельгия, Турция, куда угодно уезжай!".