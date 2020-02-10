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Борячук: У меня шахтеровское сердце, но и я не могу понять логику действий клуба

Наши за границей
(1 голосов)

О судьбе украинских футболистов "горняков"

Борячук: У меня шахтеровское сердце, но и я не могу понять логику действий клуба
Новина українською

Легионеры "Ризеспора", Николай Морозюк и Андрей Борячук, высказались о судьбе украинских футболистов в "Шахтере" и непонимание того, каким образом клуб определяет, кого из игроков оставлять, а кого - отдавать в аренду в "Мариуполь" или зарубежный клуб.

Борячук, до сих пор имеющий контракт с донецким клубом, отмечает, что недавний переход в аренду в турецкий "Ризеспор" стал неожиданностью для него самого.

Как удалось вырваться? Не знаю, видимо высшие силы. Удивился, когда "Шахтер" меня отпустил. Все настолько быстро произошло, что я даже не понял.

...Надо вообще понять политику "Шахтера". Каким образом они решают, оставлять или отдавать в аренду футболиста? Это загадка.

Морозюк отметил, что у "горняков" очень много украинских футболистов.

"На балансе лежит там ...ящик футболистов. Мне трудно об этом говорить, потому что я - динамовское сердце", - сказал Николай.

Андрей Борячук заметил: "А я - "шахтеровское сердце". Но и я тоже не могу понять. Интересно, как это определяют в клубе".

Андрея спросили, почему футболисты "Шахтера" не хотят идти в аренду ФК "Мариуполь".

Борячук ответил вопросом: "Ну какое там развитие?".

Тему азовского клуба продолжил Морозюк: "Вот приходят (в "Мариуполь", - ред.) шахтеровские пацаны, взяли там "пачку", 10 человек. Зачастую же у вас так брали? Они приходят с шахтеровским футболом, академией. Играют сначала на "фантазухе".

Проходит 2-3 года - и становятся серой массой украинских футболистов - "Черноморец", "Ворскла", ФК "Львов", Алчевск, Бердичев ...Все под одну планку! Все играют в одинаковый футбол. Хочешь расти - уезжай! Бельгия, Турция, куда угодно уезжай!".

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В статье: Николай Морозюк ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Ризеспор (Ризе) Андрей Борячук
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Комментарии (8)
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Dardolis (Первомайск)
10.02.2020 в 10:34
Лимит на легионеров отменить, тогда бы вам проще было. А то привыкли за украинский паспорт в основу проходить, вот и ноете....Уровень футбола ужас, а они жалуются...Кто мешал играть Борячуку лучше Мораеса? Кстати, который вот с той серой массы М (Д), да и Морозюк там побывал. Звезда прям в основу мешала попасть? Вот прям одних Месси и Роналду в Марик загнали и не дают развиваться. Напомню, ни ДК, ни Шахта не клубы уровня Барсы и Реала, где звёзды мешают в основу пройти.
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0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
10.02.2020 в 09:44
А я думал, про седан вью :)
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+1
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.02.2020 в 10:21
Индюк тоже думал, да в суп попал. (с)
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0
0
филанкрот (donetsk)
10.02.2020 в 10:27
y мене запитання.Як має поводитися індик.щоби не потрапити в суп?
0
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rjhxb61@ukr.net (киев)
10.02.2020 в 10:30
филанкрот: Чувак) Это же "бородатая" народная цитата!!!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2020 в 09:10
1. "На балансе лежит там ...ящик футболистов. Мне трудно об этом говорить, потому что я - динамовское сердце", - сказал Николай. (с) 2. "Я не динамовский игрок, Я не подхожу для "Динамо". Только при тренерстве Реброва я получал кайф от футбола. "Динамо" - это спонтанщина. Я знаю эту команду изнутри. Я не хотел там играть. У меня даже после выигрышей были депрессии. Просто не каждый может набраться смелости и уйти из той команды." (с)
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-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
10.02.2020 в 09:44
А закомплексованные бомжи везде Динамо вспоминают :)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2020 в 09:55
морозюк - не бомж, в отличие от тебя
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