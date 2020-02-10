Гармаш: Знаю, что по уровню я хороший футболист
Хавбек рассказал о своем уровне игры
Полузащитник "Ризеспора" Денис Гармаш вспомнил свои выступления за "Динамо" и поделился мнением о своем уровне игры.
"Когда играл за "Динамо", главное было, чтоб команда достигала, я переживаю за это. А буду я играть или не буду – не обращаю внимание.
Я просто знаю, какой по уровню я футболист. А футболист я хороший", – сказал Гармаш.
Напомним, что Гармаш перешел в аренду в "Ризеспор" из "Динамо" нынешней зимой и в пяти матчах за турецкий клуб забил 1 гол.
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Источник:ТРЕНДЕЦ
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Tenma7 (Чернигов)
10.02.2020 в 22:23
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