Гармаш: Знаю, что по уровню я хороший футболист

Полузащитник "Ризеспора" Денис Гармаш вспомнил свои выступления за "Динамо" и поделился мнением о своем уровне игры.

"Когда играл за "Динамо", главное было, чтоб команда достигала, я переживаю за это. А буду я играть или не буду – не обращаю внимание.

Я просто знаю, какой по уровню я футболист. А футболист я хороший", – сказал Гармаш.

Напомним, что Гармаш перешел в аренду в "Ризеспор" из "Динамо" нынешней зимой и в пяти матчах за турецкий клуб забил 1 гол.