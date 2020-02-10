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Гармаш: Знаю, что по уровню я хороший футболист

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Хавбек рассказал о своем уровне игры

Гармаш: Знаю, что по уровню я хороший футболист
Новина українською

Полузащитник "Ризеспора" Денис Гармаш вспомнил свои выступления за "Динамо" и поделился мнением о своем уровне игры.

"Когда играл за "Динамо", главное было, чтоб команда достигала, я переживаю за это. А буду я играть или не буду – не обращаю внимание.

Я просто знаю, какой по уровню я футболист. А футболист я хороший", – сказал Гармаш.

Напомним, что Гармаш перешел в аренду в "Ризеспор" из "Динамо" нынешней зимой и в пяти матчах за турецкий клуб забил 1 гол.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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Комментарии (1)
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Tenma7 (Чернигов)
10.02.2020 в 22:23
Редакция, вам не надоело разбивать сюжет 55 минутный на 100500 новостей состоящих из одного-двух предложений?
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