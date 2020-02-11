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Лунин: Почему решил стать вратарем? Не любил много бегать!

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Лунин: Почему решил стать вратарем? Не любил много бегать!
Новина українською

Андрей Лунин дал интервью радиопрограмме El Transistor. При этом говорил Андрей все время на испанском языке.

Вратаря сборной Украины спросили, почему он мало играл в "Леганесе".

"Об этом стоит спросить у тренера. Я не знаю. Я усердно работал, чтобы играть. Это был сложный период. Такая же ситуация повторилась в этом сезоне в Вальядолиде. Я хотел расти. Но весь вопрос к тренерам. Они решают", - отметил Лунин.

Андрей говорит, что ничего не знает о своей судьбе в "Реале" в следующем сезоне.

"Мы постоянно на связи с клубом, но я не в курсе, какие у них планы в отношении меня", - говорит украинский легионер мадридского клуба.

Вратарь уверяет, что несмотря на игровые проблемы отлично себя чувствует в любом клубе, в котором выступал в Испании.

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Среди коллег у Андрея нет кумиров.

"Я просто пытаюсь наблюдая за коллегами, взять у них все самое лучшее. Например, мне очень нравится, как Куртуа, которого я знаю по тренировкам в "Реале", использует свой рост", - заметил Лунин.

Ведущий программы спросил также, почему Андрей стал вратарем

"Одна из причин - это то, что я не любил много бегать", - добавил Лунин.

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В статье: Украина Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Реал (Овьедо) Леганес Андрей Лунин
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