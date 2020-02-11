Рудько: Предлагали хорошие деньги за смену гражданства

Украинский вратарь кипрского "Пафоса" Артур Рудько рассказал о том, что хочет попасть в сборную Украины.

— Следите на Кипре за чемпионатом Украины?

— Да, причем чаще, чем в то время, когда был в Украине. Стараюсь не пропускать матчи "Динамо". Если они пересекаются с нашими играми, потом смотрю обзор. Слежу за нашими командами в еврокубках, в курсе всех событий.

— В отпуск домой вырывались?

— Нет, на Рождество 25 декабря был небольшой отпуск на пять дней, но приехать в Киев не получилось еще ни разу. Конечно, скучаю. Поэтому пока что в основном ко мне гости приезжают.

— Если обратите на себя внимание тренеров сборной Украины – сразу приедете в Киев?

— Конечно. Это даже не мечта, а цель, к которой надо идти. Хочется работой заслужить вызов в сборную Украины. Когда я был в "Динамо", мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала меня заиграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб. Были хорошие финансовые условия, но я отказался. Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран.

— Надолго ли вы планируете задержаться в "Пафосе"?

— В "Динамо" я не играл два года, поэтому нужно было срочно реанимировать свою карьеру. Согласился на первый конкретный вариант. Сейчас играю, поэтому, конечно, в будущем хочется перейти в более сильный чемпионат. Буду работать, чтобы прогрессировать в своей карьере.