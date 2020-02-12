Украинский легионер на Кипре рассказал о голе от Игоря Худобяка и указал, к чему труднее всего привыкнуть

Украинский вратарь Артур Рудько полгода выступает в кипрском клубе "Пафос". Команда в первой половине сезона находилась среди аутсайдеров чемпионата, а сейчас начала выигрывать и постепенно вылезает из низов турнирной таблицы.

Артура же накануне признали лучшим игроком недели. Украинец уверяет, что адаптация в клубе уже давно позади.

"Чемпионат Кипра проходит по такой же формуле, как и чемпионат Украины. Через несколько туров команды разделятся на две группы, "Пафос" пытается зацепиться за «шестерку», чтобы попасть в группу с лидерами, - описывает положение команды вратарь. - К сожалению, у нас большая группа травмированных, плюс новички присоединились уже по ходу чемпионата. Нет стабильности, поэтому были неудачные результаты у команды. Сейчас мы уже лучше налаживаем свою игру и удалось выиграть пару матчей".

В команде также произошла смена тренера: вместо хорвата команду начал тренировать коуч из Уэльса. Артур уверяет, что отношения с главным тренером хорошие.

Вспомнил Рудько и свое удаление после курьезного случая в матче с "Ларнакой".

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Произошло недоразумение с защитником. Он не понял меня, думал, что я бросил мяч себе, а не ему. В итоге пришлось выбегать за штрафную. Нападающий "нарисовал" падение, сделал все красиво, и рефери показал мне "красную".

Рудько рассказал об украинцах в чемпионате Кипра.

Игорь Худобяк, Евгений Селин ...Виделись перед матчами друг против друга. К сожалению, мы живем в разных местах, поэтому увидеться и более пообщаться не получалось.

От Игоря Худобяка Артур в одной из игр пропустил пенальти.

Да. Он легенда, пришлось его порадовать.

На Кипр, заметил Рудько, привозят в большей степени возрастных, опытных футболистов-легионеров. Они есть в каждой команде.

Конечно, уровень чемпионата ниже, чем в Украине, но зато нет большой разницы между лидерами и остальными командами. Аутсайдер вполне может обыграть лидера, есть интрига.

Инфраструктура в Украине, заметил вратарь, немного лучше благодаря подготовке к Евро-2012, построили несколько стадионов.

"На Кипре все арены скромные, лучший стадион в Лимасоле, на нем играют два клуба и национальная сборная. Что касается качества газонов, то, конечно, из-за более теплого климата на всех стадионах здесь хорошая трава", - говорит Артур.

Болельщиков "Пафоса" немного, но, замечает украинский легионер, есть свой костяк постоянных поклонников.

Поскольку Кипр - небольшой остров, поэтому и выезды на матчи не занимают много времени.

"Самый длинный автобусом - 2:00 и 20 минут. В основном на игры добираемся за 1,5 часа", - говорит кипер.

По сравнению с Киевом в Пафосе все гораздо спокойнее, скромнее, есть набережная для прогулок. Однако зимой не погуляешь - бывают дожди и ветрено.

Отметил Артур и то, к чему ему труднее привыкнуть на Кипре.