  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко получает одну из самых низких зарплат среди игроков Манчестер Сити
В тренде

Зинченко получает одну из самых низких зарплат среди игроков Манчестер Сити

Наши за границей
(3 голосов)

"Сколько ты зарабатываешь?"

Зинченко получает одну из самых низких зарплат среди игроков Манчестер Сити
Новина українською

Украинский футболист "горожан" Александр Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов основного состава клуба. По информации Spotrac, 23-летний хавбек зарабатывает 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Меньше Александра получает только молодой талант команды Фил Фоден – 12 тысяч английской валюты. Таким образом, годовой оклад Зинченко составляет чуть больше миллиона фунтов.

Зинченко получает одну из самых низких зарплат среди игроков Манчестер Сити - изображение 1

Больше всех в коллективе зарабатывает Кевин Де Брюйне – около 320 тысяч фунтов в неделю. Следом за бельгийцем идет Рахим Стерлинг – 300 тысяч.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 11 матчей в рамках АПЛ (без результативных действий). Ранее мы сообщали об окладе другого украинского футболиста, который выступает в чемпионате Англии – Андрея Ярмоленко.

Читайте такжеSpotrac: Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...