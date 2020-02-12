Зинченко получает одну из самых низких зарплат среди игроков Манчестер Сити

Украинский футболист "горожан" Александр Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов основного состава клуба. По информации Spotrac, 23-летний хавбек зарабатывает 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Меньше Александра получает только молодой талант команды Фил Фоден – 12 тысяч английской валюты. Таким образом, годовой оклад Зинченко составляет чуть больше миллиона фунтов.

Больше всех в коллективе зарабатывает Кевин Де Брюйне – около 320 тысяч фунтов в неделю. Следом за бельгийцем идет Рахим Стерлинг – 300 тысяч.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 11 матчей в рамках АПЛ (без результативных действий). Ранее мы сообщали об окладе другого украинского футболиста, который выступает в чемпионате Англии – Андрея Ярмоленко.