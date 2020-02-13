Лунин: Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин рассказал о первых впечатлениях от пребывания в клубе.

- Как вам атмосфера в "Овьедо"? Что сказал тренер после дебютного матча, где вы допустили ошибку?

- Атмосфера хорошая, классный коллектив. Про ошибку тренер ничего не говорил.

- Говорили ли вы с Зинедином Зиданом перед тем, как перейти в "Овьедо"?

- Нет, не разговаривали.

- Как вам уровень Сегунды по сравнению с чемпионатом Украины?

- Главное отличие — это атмосфера на играх, накал. Уровень, думаю, немного выше.

- Вы, пожалуй, главная звезда "Овьедо". Это заметно? Болельщики подходят на улице? Были ли какие-то интересные случаи?

- Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают.

- Как обстоят ваши успехи с испанским языком?

- С общением проблем нет, но еще нужно подтягивать, чем я постепенно и занимаюсь.