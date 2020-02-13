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Лунин: Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе

Наши за границей
(1 голосов)

Кипер постепенно обживается в новой команде

Лунин: Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе
Новина українською

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин рассказал о первых впечатлениях от пребывания в клубе.

- Как вам атмосфера в "Овьедо"? Что сказал тренер после дебютного матча, где вы допустили ошибку?

- Атмосфера хорошая, классный коллектив. Про ошибку тренер ничего не говорил.

- Говорили ли вы с Зинедином Зиданом перед тем, как перейти в "Овьедо"?

- Нет, не разговаривали.

- Как вам уровень Сегунды по сравнению с чемпионатом Украины?

- Главное отличие — это атмосфера на играх, накал. Уровень, думаю, немного выше.

- Вы, пожалуй, главная звезда "Овьедо". Это заметно? Болельщики подходят на улице? Были ли какие-то интересные случаи?

- Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают.

- Как обстоят ваши успехи с испанским языком?

- С общением проблем нет, но еще нужно подтягивать, чем я постепенно и занимаюсь.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Источник:
football.ua

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