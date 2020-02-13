Украинский легионер назвал задачи чешского Слована и рассказал о согласовании своего перехода

Центральный защитник Тарас Качараба является одним из самых стабильных украинских легионеров, полгода он отрабатывает свой контракт с чешским "Слованом" и намерен перейти в более сильный чемпионат.

Тарас замечает, что в "Слована" в планах борьба за место в пятерке и, соответственно, попадание в еврокубки.

Сейчас мы на 9 месте, но победа в ближайшем матче с пражской "Спартой" позволит "Словану" приблизиться к этой группы на расстояние вытянутой руки. Тем более, что в последних матчах первого этапа мы уже не будем играть со "Славией" и "Викторией", первой и второй командами чемпионата.

В соответствии с регламентом чемпионата Чехии по итогам первого этапа первая шестерка продолжает борьбу за медали и попадание в еврокубки.

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 7-го по 10, проводят свой плей-офф за право попасть в Лигу Европы, победитель которого сыграет с четвертой или пятой командой первенства. Также в Чехии многое зависит от того, кто завоюет кубок.

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Тарасу импонирует конкуренция в чемпионате.

"Славия" пока безоговорочный лидер, а все остальные, примерно, одинаковые по силе соперники. Так, у кого больше стабильности, но если, например, 10-й коллектив обыгрывает 2 или 3 команду, это не будет считаться сенсацией.

Приятно, что здесь болельщики ходят на стадионы. Арены небольшие, но как минимум процентов на 50 заполняются, - говорит Качараба. - А если в гости приезжают Славия, Виктория или Спарта, то на трибунах яблоку негде упасть. Что-то подобное было когда-то и в Украине".

Украинский защитник признается, что рассматривает Слован, как трамплин в более авторитетный европейский чемпионат.

Я очень счастлив, что "Слован" договорился с "Шахтером" по выкупу моего контракта. Президент "Слована" пообещал мне, что если поступит хорошее предложение, меня отпустят. Но это не значит, что я только этого и жду. "Слован" дал мне путевку в большой футбол, поэтому очень хотелось бы выиграть с этой командой что-то значимое. По крайней мере я приложу к этому все усилия.

Тарас следит за несколькими чемпионатами - английским, немецким, испанским:

"Но чтобы был какой-то приоритет, такого нет. Мне импонирует, например, и первенство Бельгии, но, опять же, повторюсь, это мои будущие планы, сейчас все мысли только о "Словане".