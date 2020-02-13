Зозуля получает самую высокую в Альбасете зарплату - СМИ
Называют сумму
Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получает самую высокую зарплату в своем клубе, сообщает Футбол 24.
За сезон Роман зарабатывает примерно 500 000 евро, поэтому месячная зарплата составляет примерно 41 600 евро.
Контракт Зозули с "Альбасете" рассчитан до лета 2021 года.
В этом сезоне Роман принял участие в 25 матчах "Альбасете", забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:Футбол 24
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2020 в 13:22
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Serega1111 (Киев)
13.02.2020 в 12:03
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-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.02.2020 в 11:54
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Romanik2806 (Киев)
13.02.2020 в 11:43
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