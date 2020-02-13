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Зозуля получает самую высокую в Альбасете зарплату - СМИ

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Зозуля получает самую высокую в Альбасете зарплату - СМИ
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Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получает самую высокую зарплату в своем клубе, сообщает Футбол 24.

За сезон Роман зарабатывает примерно 500 000 евро, поэтому месячная зарплата составляет примерно 41 600 евро.

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Контракт Зозули с "Альбасете" рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне Роман принял участие в 25 матчах "Альбасете", забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Роман Зозуля Чемпионат Испании Альбасете (Испания)
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2020 в 13:22
сиди там а в украине получают 15--20 тыс грн в ДК и самое главное не кто не уходит очень любят украинский футбол
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
13.02.2020 в 12:03
Ну так и шо? У человека есть статус, он французам забивал. А какие достижения есть у его одноклубников?
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0
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.02.2020 в 11:54
3 гола в 25 матчах...Не густо...
Ответить
+2
-3
Romanik2806 (Киев)
13.02.2020 в 11:43
Хіба це по зрівнянню з Ярмоленко багато? Даже в нашому чемпіонаті Сидорчук мілліон заробляє в рік.
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.02.2020 в 11:34
Молодець, заслужив.
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+1
-2

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