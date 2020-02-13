Легионер чешского Слована: Сборная Украины? Это отдельная мечта

Украинский центральный защитник "Слована" из города Либерец Тарас Качараба признается, что летом 2019-го, когда переходил из "Шахтера", кроме чешского клуба рассматривал еще несколько вариантов.

Однако тренер команды, Павел Хофтич, сказал, что рассчитывает на Тараса.

"Это и стало главным аргументов в выборе команды. Я здесь уже освоился, меня все знают", - перечисляет "плюсы" Качараба.

Другому украинском легионеру "Слована", хавбеку Ахмеду Алибекову, признает Тарас, сначала было непросто.

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"Но сейчас он неплохо проявил себя на сборе и я надеюсь, что Ахмед будет играть гораздо чаще", - говорит защитник.

Качараба замечает, что не опускает рук по поводу того, что так и не удалось стать основным в "Шахтере".

В детстве были определенные амбиции, но у каждого своя дорога. Сейчас я не зацикливаюсь на этом. Я счастлив в "Словане". Хочу здесь развиваться.

"Отдельной мечтой" Тарас называет выступления за национальную сборную Украины.